Söke'de Jandarma Uyuşturucu Denetimi Gerçekleştirdi

Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik yol denetimi gerçekleştirildi.

Söke İlçe Jandarma Komutanlığınca " Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde" ile mücadele kapsamında Söke ilçesi Asri Mezarlık Önünde yol emniyet ve kontrol faaliyeti gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda 23 şehirlerarası otobüs, 15 servis aracı, 19 minibüs ve 27 otomobil kontrol edildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde vatandaşların huzur ve güvenliği için denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği belirtildi. - AYDIN