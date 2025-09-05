Haberler

Söke'de Jandarma Uyuşturucu Denetimi Gerçekleştirdi

Söke'de Jandarma Uyuşturucu Denetimi Gerçekleştirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine karşı yol denetimi yaptı. Jandarma, 23 şehirlerarası otobüs, 15 servis aracı, 19 minibüs ve 27 otomobili kontrol etti. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik yol denetimi gerçekleştirildi.

Söke İlçe Jandarma Komutanlığınca " Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde" ile mücadele kapsamında Söke ilçesi Asri Mezarlık Önünde yol emniyet ve kontrol faaliyeti gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda 23 şehirlerarası otobüs, 15 servis aracı, 19 minibüs ve 27 otomobil kontrol edildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde vatandaşların huzur ve güvenliği için denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
390 şubeli Maydonoz Döner satışa çıkarıldı

390 şubesi var! Türkiye'nin dev döner zinciri satılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vicdanları yaralayan görüntü: Babası yaşındaki kağıt toplayıcısını tekme tokat dövdü

Ekmeğinin peşindeki garibana bu yapılır mı? Üstelik babası yaşında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.