Söke'de Jandarma, İlkokul Öğrencilerine Trafik Eğitimi Verdi

Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekiplerince ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Aydın İl Jandarma Trafik Jandarması tarafından Söke ilçesi Sazlı Mahallesi Hacı Halil Paşa İlkokulu'nda öğrencilere seminer verildi. Seminere katılan 35 öğrenciye, önce yaya, genel trafik kuralları, okul servislerinden inme ve binme kuralları, bisiklet binme kuralları, araçlarda emniyet kemeri kullanmanın önemi, trafikte görünürlük ile yaya okul geçitlerinde hareket tarzı konularında bilgilendirme yapıldı. Konu ile ilgili Aydın İl Jandarmada Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada "Öğrencilerimizin huzur ve güvenliği için faaliyetlerimiz aralıksız olarak devam etmektedir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN