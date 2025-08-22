Söke'de Hırsızlık Operasyonu: Çalıntı Televizyon ve Zanlı Yakalandı

Söke İlçesi'ne bağlı Argavlı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işyerinden geçen hafta kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce televizyon çalındı. İş yerinin müracaatı sonrası olaya el koyan jandarma ekipleri bölgede bulunan güvenlik kamerası kayırlarını alarak tam 210 saatlik görüntüyü inceledi. JASAT ekipleri çalıntı televizyonu ve hırsızlık zanlısını yakaladı.

Edinilen bilgiye göre; 15 Ağustos gecesi Aragavlı'da bulunan bir iş yerinin televizyonu çalıntı. İşletme sahibinin jandarmaya müracaatı sonucu jandarma ekipleri hırsızlıkğın gece yarısı saat 03: 30 sıralarında gerçekleştiriğini tespit etti. Bunun üzerine çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan JASAT ekipleri, O.A. isimli şüphelinin motosikletle işyerine belli bir mesafeye gelerek sonrasında tanınmamak ve yakalanmamak amacıyla elinde eldiven ve yüzüne de maske takarak hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheli şahıs ve çaldığı televizyon Sazlı mahallesinde bir evde jandarma tarafından ele geçirildi.

Çalıntı televizyon sahibine teslim edilirken, hırsızlık şüphelisi şahıs da delillerle birlikte adliyeye sevk edildi. - AYDIN