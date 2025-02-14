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Söke'de Çıkan Yangında Alzheimer Hastası Kadın Kurtarıldı

Söke'de Çıkan Yangında Alzheimer Hastası Kadın Kurtarıldı
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Aydın'ın Söke ilçesinde bir binanın ikinci katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangını fark eden çevre sakinleri, yalnız yaşayan Alzheimer hastası Ayşe Ezel'i güvenli bir bölgeye çıkardı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, Ezel hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde bir ede çıkan yangın paniğe neden oldu.

Söke Cumhuriyet Mahallesi, Öngel Sokak'ta bulunan üç katlı binanın ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çevre sakinleri, binada yalnız yaşayan Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Ayşe Ezel'i hızla dışarı çıkararak güvenli bir bölgeye aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken, dumandan etkilenme ihtimaline karşı Ayşe Ezel, sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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