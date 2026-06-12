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Kayıp olarak aranıyordu, eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

Kayıp olarak aranıyordu, eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
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Aydın'ın Söke ilçesinde 2012 yılında kayıp başvurusu yapılan Gülizar A.'nın eşi Salih A. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Jandarma operasyonla şüpheliyi yakaladı.

Aydın'ın Söke ilçesinde 14 yıl önce kayıp başvurusunda bulunan kadının eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Söke'de yaşayan Gülizar A. için ailesi 2012 yılında kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp başvurusunun ardından yapılan aramalarda kadının izine rastlanmadı. Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Jandarma Suç Araştırma Timleri ile birlikte kayıp kadının dosyasını yeniden açtı. Yapılan detaylı incelemeler ve delillerin değerlendirilmesinin ardından, Gülizar A.'yı öldürdüğü iddia edilen kocası Salih A.'yı yakalamak için ekipler düğmeye bastı. Jandarma tarafından bugün gerçekleştirilen operasyonda Salih A. yakalanarak gözaltına alındı. Salih A.'nın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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