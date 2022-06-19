Sokakta tartıştığı kardeşine pompalıyla saldırdı! Biri hastanede diğeri gözaltında - Haberler

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Sokakta tartıştığı kardeşine pompalıyla saldırdı! Biri hastanede diğeri gözaltında

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sokakta tartıştığı kardeşine pompalıyla saldırdı! Biri hastanede diğeri gözaltında

Ankara'nın Sincan ilçesinde M.Y. sokak ortasında tartıştığı kardeşi O.Y.'nin pompalı tüfekle ateş açması sonucu yaralandı. 3 kurşunla yaralanan kardeş hastanede tedavi altına alınırken M.Y. ise gözaltına alındı.

Akşam saatlerinde Sincan ilçesi Osmanlı Mahallesi Muammer Caddesi üzerinde yol üzerinde yürüyen 2 kardeş arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

3 EL ATEŞ ETTİ

Üçüncü kardeşin kavgayı ayırmaya geldiği sırada O.Y., yanında bulunan pompalı tüfekle kardeşi M.Y.'ye 3 el ateş etti. M.Y. kanlar içerisinde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

TEDAVİ ALTINDA

M.Y., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. O.Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmanlı Mahallesi Sincan 3. Sayfa Haberler

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