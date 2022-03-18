İki kardeşin sokak ortasındaki miras kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler

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İki kardeşin sokak ortasındaki miras kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İki kardeşin sokak ortasındaki miras kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'de miras anlaşmazlığından dolayı husumetli olan 2 kardeş, sokak ortasında karşılaştıktan bıçaklı kavgaya girdiler. Olayda kardeşlerden biri hayatını kaybederken, diğeri ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Gaziemir ilçesinde aralarında miras kavgası olan Yılmaz (50) ve İsmail Büdüş (47)kardeşler sokakta karşılaştı. 2 kardeş arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. İki kardeş de birbirlerine bıçakla saldırırken, olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

BİRİ ÖLDÜ, DİĞERİ YARALANDI

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yılmaz Büdüş'ün hayatını kaybettiği, İsmail Büdüş'ün ise yaralandığı belirlendi. İsmail Büdüş, Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı, Yılmaz Büdüş'ün cansız bedeni ise savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. İsmail Büdüş'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

İki kardeşin sokak ortasındaki miras kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralıYılmaz Büdüş

Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - 3. Sayfa

Gaziemir, Eylül, İzmir, 3. Sayfa, Haberler

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