Kadına şiddete dayanamadı! Sinsice yaklaşan genç, dayakçı kocayı tek yumrukla yere serdi - Haberler

Kadına şiddete dayanamadı! Sinsice yaklaşan genç, dayakçı kocayı tek yumrukla yere serdi
Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Mersin'de sokak ortasında elinde bıçakla kadına şiddet uygulayan kişi, çevredeki bir kişi tarafından yumruk atılarak engellendi. O anlar bölgede bulunan vatandaşların kamerasına saniye saniye yansıdı.
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Yeni Mahalle tren istasyonu yakınlarında meydana gelen olayda, iddiaya göre, eşine şiddet uygulayıp elinde bıçakla saldıran kişiye, çevredekiler tepki gösterdi.
DAYAKÇI KOCAYA VATANDAŞTAN TEK YUMRUK
Araya girenlerden birinin yumruk attığı kişi, yere düştü. Ardından eşi ile olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilen olay anına ait görüntüleri incelemeye aldı.
Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa