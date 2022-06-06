Kadına şiddete dayanamadı! Sinsice yaklaşan genç, dayakçı kocayı tek yumrukla yere serdi - Haberler

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Kadına şiddete dayanamadı! Sinsice yaklaşan genç, dayakçı kocayı tek yumrukla yere serdi

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kadına şiddete dayanamadı! Sinsice yaklaşan genç, dayakçı kocayı tek yumrukla yere serdi

Mersin'de sokak ortasında elinde bıçakla kadına şiddet uygulayan kişi, çevredeki bir kişi tarafından yumruk atılarak engellendi. O anlar bölgede bulunan vatandaşların kamerasına saniye saniye yansıdı.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Yeni Mahalle tren istasyonu yakınlarında meydana gelen olayda, iddiaya göre, eşine şiddet uygulayıp elinde bıçakla saldıran kişiye, çevredekiler tepki gösterdi.

Sokakta kadına şiddet uygulayana yumruk attı

DAYAKÇI KOCAYA VATANDAŞTAN TEK YUMRUK

Araya girenlerden birinin yumruk attığı kişi, yere düştü. Ardından eşi ile olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilen olay anına ait görüntüleri incelemeye aldı.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Akdeniz 3. Sayfa Güncel Haberler

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