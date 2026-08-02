Haberler

Sokakta çalıştırılan ve dilendirilen 13 çocuk tespit edilirken, 11 çocuk eğitime kazandırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir’de Temmuz ayı içerisinde yetişkin dilencilere yönelik yürütülen denetim ve çalışmalarda toplam 28 kişi tespit edildi.

Eskişehir'de Temmuz ayı içerisinde yetişkin dilencilere yönelik yürütülen denetim ve çalışmalarda toplam 28 kişi tespit edildi.

Eskişehir Valiliği koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, 1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında il genelinde kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi. Ekiplerce yapılan denetimlerde; tespit edilen 28 kişiden 6'sına hane ziyareti gerçekleştirilirken, 6 kişiye sağlık taraması yapıldı ve 1 kişinin sağlık kuruluşlarından yararlandırılması sağlandı. Ayrıca, farklı illerden gelerek dilencilik yaptığı belirlenen 9 kişi hakkında da ilgili bildirimler yapıldı. Çalışmalar süresince 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yetişkin dilencilerle ilgili toplam 26 ihbar ulaştığı belirtildi. Operasyonlar ve denetimler sonucunda dilencilikten elde edildiği tespit edilen 6 bin 591 TL tutarındaki gelirin ise kamuya aktarıldığı açıklandı.

Sokakta çalıştırılan ve dilendirilen çocuklara yönelik denetimler

Öte yandan, 1-31 Temmuz tarihleri arasında sokakta çalıştırılan ve dilendirilen çocuklara yönelik de kapsamlı denetimler yürütüldü. Yapılan çalışmalarda 13 çocuk tespit edilirken, bu çocukların tamamı sağlık ve aşı taramasına yönlendirildi. Ayrıca zorunlu eğitim çağında olup sokakta bulunduğu belirlenen 11 çocuk eğitime kazandırıldı. Süreç boyunca sokakta çalıştırılan çocuklarla ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi'ne toplam 34 ihbar yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti

Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

62 yaşındaki Hülya Avşar bikinili paylaşımıyla dikkat çekti

62 yaşındaki Hülya Avşar bikiniyi giyip yıllara meydan okudu
Genç kadının acı sonu: Fotoğraf çekerken canından oldu

Fotoğraf çekerken canından oldu
İstanbul'da gece trafiğe çıkacaklar dikkat: Bu yollar kapatılacak

İstanbul'da gece trafiğe çıkacaklar dikkat: Bu yollar kapatılacak
125 yıllık köklü Türk bankası ABD'li şirkete satıldı

125 yıllık köklü Türk bankası ABD'li şirkete satıldı
Ankara’dan Giresun’a taksi yolculuğunun sırrı çözüldü: Bakın ne için o kadar para ödemişler

Ankara’dan Giresun’a taksi yolculuğunun sırrı çözüldü
Genç oyuncudan Özge Özpirinçci için olay suçlama: Beni ve ailemi çetelere yem ettin

Ünlü oyuncu için olay suçlama: Beni ve ailemi çetelere yem ettin
Trump geri adım attı! İran saldırıları son anda durduruldu

Dünyanın beklediği haberi verdi!