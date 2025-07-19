Çorlu'da Kavga: Bıçaklama Olayı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir şahıs, aralarında husumet bulunan kişiyi çıkan kavgada bıçakla yaraladı.

Olay, Reşadiye Mahallesi Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan ve yolda karşılaşan E.Ç. ile M.A.Ç. arasında tartışma yaşandı. Çıkan kavgada bıçaklanan E.Ç., kanlar içinde yere yığıldı. Yaralı şahıs, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli M.A.Ç., Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin olaya anında müdahalesiyle yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ