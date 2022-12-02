Sokak ortasında 7 yerinden bıçaklanan şahıs ağır yaralandı 3. Sayfa Haberleri Samsun'da bir kişi sokak ortasında 7 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Samsun'da bir kişi sokak ortasında 7 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi, Selahiye Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak ortasında kimliği belirsiz 3 kişinin saldırısına uğrayan R.Ş. (48) 7 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan R.Ş. tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırganlar kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Selahiye Mahallesi İlkadım Samsun 3. Sayfa Haberler

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