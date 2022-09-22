Son dakika haberi: Sokak köpeğinin dağcı dostlarına vefası şaşırttı: Yaralı köpek, saatlerce dağcıların dönüşünü bekledi

Son dakika haberleri... Sokak köpeğinin dağcı dostlarına vefası şaşırttı: Yaralı köpek, saatlerce dağcıların dönüşünü bekledi Antalya'da bir sokak köpeği, kendisine simit ve haşlanmış yumurta veren dağcılara şaşırtan bir vefa örneği gösterdi.

Sokak köpeğinin dağcı dostlarına vefası şaşırttı: Yaralı köpek, saatlerce dağcıların dönüşünü bekledi

ANTALYA - Antalya'da bir sokak köpeği, kendisine simit ve haşlanmış yumurta veren dağcılara şaşırtan bir vefa örneği gösterdi. Yaklaşık 13 kilometre yürüyüş parkurunda dağcıları takip eden köpek, dağa tırmanışta da bin 300 metre guruba eşlik etti, tehlikeli yamaçları tırmanamayınca onların dönmesini saatlerce bekledi. Dönüş yolunda karşılarında köpeği gören dağcılar, ikinci kez şok yaşadı. Bacaklarından yaralanan köpeği, dağcılar halat yardımıyla zemine indirip tedavi edilmesini sağladı.

Antalya'nın en yüksek zirvelerinden Sivri Dağ'a tırmanmak için Kepez Mahallesi'nden yürüyüşe başlayan dağcılık antrenörü Fahri Altun, TDF Hakkari Dağcılık İl Temsilcisi Naci Ertunç ve çeşitli meslek guruplarından Kuzey Zengin, Leyla Çetin ile Deniz Eroğlu, karşılaştıkları sokak köpeğine simit ve haşlanmış yumurta verdi. Ardından yürüyüşe devam eden gurubu, köpek takip etmeye başladı. Geri dönmesi için telkinde bulundukları köpek ikna olmayıp, gurubu Hisarçandır Mahallesi'ndeki Sivri'da eteklerine kadar takip etti. Dağcılar, tırmanışta gelemeyeceğini düşündüğü köpeğin kendileriyle birlikte yaklaşık 1,3 kilometre tırmandığına şahit olunca ise neye uğradığını şaşırdı.

Saatlerce dönmelerini bekledi

Tehlikeli yamaçlardan dolayı daha fazla ilerleyemeyen köpek, zirveye tırmanmaya devam eden dağcıların dönüşünü ise saatlerce bekledi. Geri dönüş yolunda köpeğin beklediğini gören dağcılar ise ikinci şaşkınlığı yaşadı. Tırmanış esnasında bacaklarından yaralanan köpeğin acı çektiğini de fark eden dağcılar, halat yardımıyla onu aşağı indirip tedavi edilmesini sağladı.

Köpeğin gösterdiği vefa konusunda hem şaşırdıklarını hem de duygulandıklarını belirten dağcılar, adını 'Sürmeli' koydukları köpek gibi bir dost edindikleri için mutlu olduklarını söyledi