Kayseri'de sokak köpeğinin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bir kız çocuğu sokak köpeği tarafından bacağından yaralandı. Ailesi tarafından hastaneye götürülen çocuğun taburcu olmasının ardından yakınları, başıboş köpeklerin kontrol altına alınması için çağrıda bulundu. Olayla ilgili zabıta amiri hakkında soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde sokak köpeği bir kız çocuğuna saldırarak, bacağından yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeni Mahalle'de sokak köpeğinin saldırısına uğrayan kız çocuğu bacağından yaralandı. Kız çocuğu ailesi tarafından Tomarza Yaşar Karayel Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen çocuğun yakınları duruma tepki göstererek, başıboş köpeklerin barınaklarda toplanarak kontrol altında tutulmasını istedi.

Öte yandan, kız çocuğuna sokak köpeğinin saldırması olayında sorumlu tutulan zabıta amiri hakkında soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
