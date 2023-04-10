Sobayı benzinle yakmaya çalışan çocuk yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde sobayı benzinle yakmaya çalışırken alevlerin parlaması sonucu vücudu ve yüzü yanan 12 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Olay, Beyşehir ilçesi Üzümlü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bağ evinde arkadaşlarıyla bir araya gelen 12 yaşındaki M.Ö. buradaki sobayı yakmak istedi. Sobayı benzin dökerek yakmak isteyen çocuğun parlayan alevler sebebiyle yüzünde ve vücudunda yanıklar oluştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan çocuk ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan müdahale sonrasında çocuk Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. - KONYA