SMA hastası çocuğun bağış kumbarasını çaldı SMA hastası çocuğun bağış kumbarasını çaldı Malatya'da SMA hastası bir çocuğun tedavisi için toplanan bağış kumbarası çalındı. SMA hastası çocuğun bağış kumbarasını çaldı MALATYA - Malatya'da SMA hastası bir çocuğun tedavisi için toplanan bağış kumbarası çalındı. Kumbaranın çalınma anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi. 29 Temmuz Cuma günü 16.30 sularında Battalgazi ilçesi İnönü Caddesi üzerinde yaşanan olayda SMA hastası Destan Duru'nun tedavisi için bağış toplanan standın yanına gelen M.A. bir süre uğraştıktan sonra kumbarayı yerinde sökerek hızla bölgeden uzaklaştı. Kumbaranın çalınma anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi. İhbar üzerine polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda zanlı kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken, içerisinde 443 TL para bulunan kumbara hasta çocuğun yakınlarına teslim edildi. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz Malatya 3. Sayfa Yerel Haberler

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