Skandal olay! Küçücük çocukları nişanladılar

Skandal olay! Küçücük çocukları nişanladılar
Güncelleme:
Türkiye'de daha küçücük olan iki çocuğu ailelerinin nişanlaması tepkileri de beraberinde getirdi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından vatandaşlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı etiketleyip, harekete geçmesi çağrısında bulundu.

  • Türkiye'de çocuk yaştaki iki kişi aileleri tarafından nişanlandı.
  • Nişan töreni görüntüleri sosyal medyada yayıldı ve tepki çekti.
  • Vatandaşlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan harekete geçmesini talep etti.

Türkiye'de çocuk yaştaki iki kişiye, aileleri nişan töreni yaptı. Görüntüler sosyal medyada tepki çekerken, vatandaşlar yetkililerin harekete geçmesi çağrısında bulundu.

KÜÇÜCÜK ÇOCUKLARI NİŞANLADILAR

Türkiye'de henüz çok küçük yaştaki iki çocuğun aileleri tarafından nişanlandığı görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntülerin kamuoyuna yansıması üzerine olay büyük tepkilere neden oldu. Vatandaşlar, sosyal medya platformlarında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı etiketleyerek kurumun hızla harekete geçmesi yönünde çağrılarda bulundu.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
Yorumlar (6)

Haber YorumlarıÜrün Yerleştirme:

Kamalistler nerdesinizzzz. Kapalı kız değil açık kız bekliyoruz yorumlarınızıı.

Haber YorumlarıMehmet Bilge:

ilişki serbest, evlilik yasak. ortalık çocuk kadın dolu.

Haber Yorumlarıtahsin bueyuekkol:

Yalan hele burasi türkiye değil ya portekiz ya hollanda

Haber YorumlarıHasan Bibilik:

Kardeş kemalist kime denir ? O tarihli dönem de arşivlerini ve belgelerini inceleyip yayınlara bakıldığında anlayacaksın ! Bu olayın aydınlıkla veya din ile alakası yok ! Bir imam çocuğu istismar ettiğin de islamın suçu olmadığı gibi …

Haber Yorumlarıniyazi özel:

buna neresi küçük en az 18 yaşına varlar

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
