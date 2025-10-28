Skandal olay! Küçücük çocukları nişanladılar

Türkiye'de çocuk yaştaki iki kişiye, aileleri nişan töreni yaptı. Görüntüler sosyal medyada tepki çekerken, vatandaşlar yetkililerin harekete geçmesi çağrısında bulundu.

KÜÇÜCÜK ÇOCUKLARI NİŞANLADILAR

Türkiye'de henüz çok küçük yaştaki iki çocuğun aileleri tarafından nişanlandığı görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntülerin kamuoyuna yansıması üzerine olay büyük tepkilere neden oldu. Vatandaşlar, sosyal medya platformlarında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı etiketleyerek kurumun hızla harekete geçmesi yönünde çağrılarda bulundu.