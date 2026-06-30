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Personeli darbeden hastane müdürü açığa alındı

Personeli darbeden hastane müdürü açığa alındı
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Eskişehir Sivrihisar Devlet Hastanesi'nde müdür T.Y. ile personel A.D. arasında arbede yaşandı. İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlatırken, müdür kaymakamlık kararıyla açığa alındı. Ayrıca güvenlik görevlisinin bir kadının kucağına oturduğu görüntülerle ilgili de soruşturma başlatıldı.

Eskişehir'deki Sivrihisar Devlet Hastanesi'npersoneli darbeden müdür açığa alındı.

Sivrihisar Devlet Hastanesi Küdürü T.Y. ile personel A.D. arasında çıkan arbede ile ilgili Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı. Hastane müdürü T.Y.. kaymakamlık kararıyla açığa alındı. Aynı hastanede farklı tarihte güvenlik görevlisinin bekleme salonunda bir kadınının kucağına oturduğu görüntülerle ilgili de soruşturma başlatıldı.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sivrihisar Devlet Hastanesi'nde meydana gelen her iki olayla ilgili olarak İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından idari soruşturma başlatılmış olup, süreç titizlikle ve hassasiyetle takip edilmektedir" denildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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