Haberler

Kavşakteki üst geçit korkuluklarına çıkan şahıs sebebi ile EskişehirAfyonkarahisar yolu trafiğe kapandı

Kavşakteki üst geçit korkuluklarına çıkan şahıs sebebi ile EskişehirAfyonkarahisar yolu trafiğe kapandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivrihisar'da üst geçit korkuluklarına çıkan S.A. isimli şahıs, yolun kapanmasına neden oldu. İtfaiye müdahalesiyle sorunsuz indirilen şahıs hastaneye kaldırıldı.

Sivrihisar ilçesinde üst geçit korkuluklarına çıkan bir şahıs sebebi ile Eskişehir-Afyonkarahisar yolu bir süre trafiğe kapatıldı. Sorunsuz bir şekilde yere inen şahıs hastaneye kaldırıldı.

Sivrihisar'dan geçen Ankara-Eskişehir kara yolu ile Afyonkarahisar yollarının kesiştiği ana arter Sivrihisar Dörtyol Kavşağı'ndeki üst geçit korkuluklarına çıkan S.A. (53) isimli şahsı görenler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler Eskişehir- Afyonkarahisar yolunu trafiğe kapattı. Şahsın metrelerce yüksekten düşme ihtimaline karşı yola itfaiye ekiplerince kurtarma yastığı açıldı. Daha sonra şahıs olaysız bir şekilde yere inerken, Eskişehir- Afyonkarahisar yolu da trafiğe açıldı. Şahıs, sağlık kontrolleri için hastaneye kaldırıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun istifa etti

Beklenmedik karar! Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı istifa etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Telefonla oynama' uyarısı can alacaktı! Tornavidayla saldırdı

İyi niyet canından edecekti! Elindekini görünce polise koştu
Dünya izledi, Türkiye izleyemedi! TRT'nin kararı büyük tepki çekti

Dünya izledi, Türkiye izleyemedi! TRT'nin kararı büyük tepki çekti
Aşklarını gizleyemediler! Mbappe ile Ester Exposito dudak dudağa

Ünlü futbolcu fena yakalandı
Çarşaf giyip keşif yaptılar, 40 dakikada servet çaldılar

Girdikleri kılık 'pes' dedirtti: 40 dakikada serveti böyle çaldılar
Metroda direkt dansı şoku! Ünlü şarkıcıyı görenler inanamadı

Metroda direkt dansı şoku! Ünlü şarkıcıyı görenler inanamadı
Galatasaraylı yönetici Maruf Güneş'in bahis oynadığı maçlar ortaya çıktı

Galatasaraylı yöneticinin bahis oynadığı maçlar ortaya çıktı
53 yaşında baba olan İlker Aksum’dan duygulandıran itiraf

53 yaşında baba olan İlker Aksum’dan duygulandıran itiraf