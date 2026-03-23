Şanlıurfa'da araç koyun sürüsüne çarptı: 10 koyun telef oldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hafif ticari aracın yolun karşısına geçen sürüye çarpması sonucu 10 koyun telef oldu.

Kaza, Siverek-Adıyaman karayolu üzerinde Kalınağaç Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Siverek istikametinden Adıyaman yönüne seyir halinde olan sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsüne çarptı. Kazada 10 koyun telef olurken, bazı koyunların da yaralandığı öğrenildi. Çarpmanın etkisiyle araçta da büyük çapta maddi hasar oluştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı