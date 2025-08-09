Siverek'te Ruhsatsız Silah Operasyonu: 4 Gözaltı

Siverek'te Ruhsatsız Silah Operasyonu: 4 Gözaltı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca, yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele kapsamında 6 Ağustos 2025'te Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Şüphelilere ait ev ve eklentilerde yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız M16 piyade tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 10 adet şarjör ile 215 adet çeşitli çap ve ebatlarda fişek ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
