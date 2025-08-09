Siverek'te Ruhsatsız Silah Operasyonu: 4 Gözaltı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca, yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele kapsamında 6 Ağustos 2025'te Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Şüphelilere ait ev ve eklentilerde yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız M16 piyade tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 10 adet şarjör ile 215 adet çeşitli çap ve ebatlarda fişek ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA