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Siverek'te Petrol Arama Şantiyesinde İş Kazası: 2 İşçi Ağır Yaralandı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki bir petrol arama şantiyesinde meydana gelen iş kazasında 2 işçi ağır yaralandı. Yaralı işçiler hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikeleri devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan bir petrol arama şantiyesinde meydana gelen iş kazasında 2 işçi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Taşıkara Mahallesi mevkiinde bir petrol sahasında bilinmeyen bir nedenle yaşanan kazada C.S. (49) ve F.K. (32) isimli işçiler ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçilerin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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