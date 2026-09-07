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Siverek'te lastik patlaması kazası: 1 yaralı

Siverek'te lastik patlaması kazası: 1 yaralı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Siverek-Hilvan kara yolunun 20. kilometresinde bir otomobilin lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrilmesiyle kaza meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 09 K 5100 plakalı araç, yol kenarındaki taşların arasına girdi. Kazada araç sürücüsü hafif yaralanırken, ihbar üzerine sağlık ve güvenlik ekipleri olay yerine sevk edildi. Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, iddiaya göre lastiği patlayan otomobilin kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, Siverek-Hilvan kara yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 09 K 5100 plakalı otomobil, iddiaya göre seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Otomobil, yol kenarındaki şarampole devrilerek taşların arasına girdi. Kazada araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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