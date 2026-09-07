Siverek'te lastik patlaması kazası: 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, iddiaya göre lastiği patlayan otomobilin kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, Siverek-Hilvan kara yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 09 K 5100 plakalı otomobil, iddiaya göre seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Otomobil, yol kenarındaki şarampole devrilerek taşların arasına girdi. Kazada araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı