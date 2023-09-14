Siverek'te Husumetli Akrabalar Arasında Silahlı Kavga: 4 Yaralı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, husumetli akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Esmerçayır Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan birbiriyle akraba Çelik ailelerinin fertleri, kahvehane önünde karşılaşınca tartışma çıktı. Tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada kurşunların isabet ettiği Yusuf Çelik (21), Ramazan Çelik (50), Habip Denizli (44) ve Ramazan Çelik (55) yaralandı. Yaralılar, mahallelinin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Mahallede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kavga sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.