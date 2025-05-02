Siverek'te Dolu Yağışı ve Hortum Korkusu

Siverek'te Dolu Yağışı ve Hortum Korkusu
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde etkili olan dolu yağışı tarım arazilerine zarar verirken, ardından oluşan hortum korku dolu anlara neden oldu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde etkili olan dolu yağışı, tarım arazilerinde zarar verdi. Yağışın ardından oluşan hortum korku dolu anlara neden oldu.

Siverek'in Bucak bölgesinde akşam saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Ceviz büyüklüğündeki dolu tarım arazilerine zarar verdi. Dolu yağışından sonra ise hortum çıktı. Kısa süreli etkili olan hortum korkulu anlara neden oldu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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