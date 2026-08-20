Haberler

Siverek’te bıçaklı kavga: 1 yaralı

Siverek’te bıçaklı kavga: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Ofis Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan kavgada Y.A. (21) bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Ofis Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada Y.A. (21) bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Y.A., ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gurbetçiler dönüş yolunda! Sınırda yoğunluk var

Fotoğraf bugün çekildi! Türkiye'den gidiyorlar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ali Çamlı'dan Ali Koç kıyaslamasına sansasyonel cevap

Ali Koç ile kıyaslanan başkandan Koç ailesini kızdıracak sözler
4 çocuk annesi kadının ölümünde korkunç iddia: Beni aldattı, öldürdüm

"Ben bunu öldürdüm! Kendisi beni aldattı, gelin alın"
Yeğeniyle teknede uygunsuz görüntülenmişti! İşte Murat Başoğlu’nun yeni hayatı

Yeğeniyle teknede uygunsuz görüntülenmişti! İşte yeni hayatı
Dünyanın en iyi 20 santrforu açıklandı! Listede Osimhen de var

Dünyanın en iyi 20 santrforu açıklandı! Listede o da var
Sidiki Cherif'in sorulan soruya verdiği cevabı duyanlar ''Ne alaka?'' diyor

Sorulan soruya verdiği cevabı duyanlar ''Ne alaka?'' diyor
Galatasaray adım adım golcü transferini bitiriyor

Batrakov'dan sonra bombalar üst üste! Şimdi de yıldız golcü geliyor
Gurbetçi ailenin aracını durdurdular! Üzerlerinden servet çıktı

Gurbetçi ailenin aracını durdurdular! Üzerlerinden servet çıktı