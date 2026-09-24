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Siverek'te aracın refüje çıkması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

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Siverek'te aracın refüje çıkması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Şanlıurfa-Siverek karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çıkan araçta yaralanan 1 kişi hastanede kurtarılamadı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Başdeğirmen Mahallesi mevkiinde, Şanlıurfa-Siverek karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.K. (19) yönetimindeki 09 DJ 010 plakalı araç, Siverek istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Saadet Kızıoğlu (52) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, Saadet Kızıoğlu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili adli inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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