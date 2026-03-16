Siverek'te akrabalar arasında kavga: 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akrabalar arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre olay, ilçeye bağlı Soydan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre akraba iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Hasan E (35), Dilşah E (34), Ahmet K (24) ve Emin K (33) yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kavgaya karıştığı tespit edilen 6 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, olayın ardından mahallede ve hastane çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

