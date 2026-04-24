Siverek'te 2 kilo 400 gram eroin ele geçirildi

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Siverek ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 kilo 400 gram eroin ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Uyuşturucu madde imal etmek, nakletmek ve ticaretini yapmak suçundan gözaltına alınan şüpheliye ait olduğu değerlendirilen bir valizde yapılan aramada 2 parça halinde toplam 2 kilo 400 gram eroin maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenilirken ele geçirilen uyuşturucu maddeye incelenmek üzere el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

