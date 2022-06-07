Sivas'ta sel ulaşımda aksamalara neden oldu - Haberler

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Sivas'ta sel ulaşımda aksamalara neden oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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- Sivas'ta sel ulaşımda aksamalara neden oldu Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, selden etkilenen Gemerek ilçesinde incelemelerde bulunuyor.

- Sivas'ta sel ulaşımda aksamalara neden oldu

SİVAS - Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, selden etkilenen Gemerek ilçesinde incelemelerde bulunuyor.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli yağmur hayatı felç etti. Sivas-Kayseri Karayolu Yeniçubuk mevkisinde sel suları ve yolda meydana gelen heyelan sonucu yol araç ulaşımına tamamen kapandı. İlçe merkezinde bazı evlerin zemin katlarını su bastı. Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şahin yol açma çalışmalarını ve selden etkilenen yerleri yerinde denetledi. Çok sayıda iş makinesi kapanan yolun yeniden açılması için başlattıkları çalışmalarını sürdürüyor.

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Bardak - 3. Sayfa

Yılmaz Şimşek Gemerek Sivas 3. Sayfa Haberler

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