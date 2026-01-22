Haberler

Sivas'ta ulaşıma kar engeli: Sivas-Malatya ve Sivas-Kayseri kara yolları trafiğe kapatıldı

Güncelleme:
Sivas’ta sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı, Sivas-Malatya ve Sivas-Kayseri kara yollarının trafiğe kapatılmasına neden oldu. Polis ekipleri, yolda kalan sürücüleri akaryakıt istasyonlarına yönlendiriyor.

Sivas'ta sabah saatlerinden bu yana etkisini artıran kar yağışı sonrası ulaşımda aksamalar yaşandı. Sivas- Malatya, Sivas- Kayseri ve kara yolları trafiğe kapatıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yoğun kar yağışı uyarısında bulunduğu Sivas'ta sabah saatlerinde yağış başladı. Giderek etkisini artıran yağış sonrası kentin bazı kara yollarında ulaşımda aksamalar yaşandı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler yolda kalırken bazı kara yolları trafiğe kapatıldı. Kar yağışının devam ettiği kentte Sivas-Kayseri ve Sivas Malatya kara yolları trafiğe kapatıldı. Polis ekiplerince kapatılan yolda kalan sürücüler, akaryakıt istasyonlarına yönlendirildi. - SİVAS

