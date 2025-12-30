Sivas'ta eğitime 1 gün ara verildi

Sivas'ta beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Valilik, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda, Sivas il genelinde yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle, ulaşımda ve günlük yaşamda oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alındı. Sivas Valiliği, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü il genelindeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Karar kapsamında; kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri tatil edildi. Valilik açıklamasında, okulların tatil olduğu gün kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personelin idari izinli sayılacağı, sağlık ve güvenlik gibi 24 saat esasına göre çalışan birimlerde ise durumun ilgili amirlerce değerlendirileceği belirtildi. Ayrıca malul, engelli, ağır kronik hastalığı bulunanlar ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli kabul edileceği duyuruldu. Açıklamada kararın vatandaşların güvenliği ve muhtemel mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla alındığını vurgulandı. - SİVAS