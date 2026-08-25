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Sivas'ta Traktör Kazası: 4 Yaralı

Sivas'ta Traktör Kazası: 4 Yaralı
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Sivas’ın Suşehri ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen traktörde bulunan 4 kişi yaralandı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen traktörde bulunan 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Karalar köyü Çamlıca Mezrası yolu üzerinde meydana geldi. Murat K. yönetimindeki 55 KM 706 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Murat K. ile römorkta bulunan Şenol K., Emirhan Ç. ve Mustafa Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Murat K. ve Emirhan Ç. Zara Devlet Hastanesine; Şenol Katırcı ve Mustafa Çelenk ise Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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