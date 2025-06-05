Sivas'ta Trafik Kazası: 5 Yaralı

Sivas'ta Trafik Kazası: 5 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta havalimanı kavşağında meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza, Sivas-Ankara Karayolu Nuri Demirağ Hava Alanı yol ayrımında, iki otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ta havalimanı kavşağında meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas- Ankara Karayolu Nuri Demirağ Hava Alanı yol ayrımında yaşandı. İddiaya göre, Ankara istikametinden gelip havaalanına gitmek isteyen Y.K. idaresindeki 66 HK 264 plakalı Volkswagen marka otomobil, havaalanına dönmek isterken Sivas'tan Ankara istikametine gitmekte olan İ.Y. idaresindeki 58 FF 381 plakalı Toyota marka otomobille çarpıştı. Kazada Toyota marka otomobilin sürücüsü ve otomobilde bulunan Ö.Y., S.Y., E.Y., ve A.Y. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas'taki hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Real Madrid ile anlaştı! Yeni Messi, Arda Güler'e rakip oluyor

Real Madrid ile anlaştı! Yeni Messi, Arda Güler'e rakip oluyor
MSB'den skandal haritaya tepki

Fener Rum Patriği'ne skandal hediye! MSB provokasyona sessiz kalmadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeşilçam'ın emektar ismi Mehmet Uğur yoğun bakımda

Yeşilçam'ın emektar isminden korkutan haber! Yaşam savaşı veriyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Cumhuriyet tarihinde bir ilk! 3 Kuvvet öğrencileri bir arada eğitim görüyor

3 kuvvet yan yana! Cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleşti
Bilecik Valisi Şefik Aygöl hem ağladı hem ağlattı

Görev yaptığı kentten ayrılan Vali hem ağladı hem ağlattı
NATO Genel Sekreteri'nden savunma harcaması uyarısı: Bunu yapmazsak Rusça öğrenmemiz gerekecek

"Bunu yapmazsak Rusça öğrenmemiz gerekecek"
3 binden fazla otomobil taşıyan dev gemide yangın

Binlerce lüks araç taşıyan gemi alev aldı, mürettebat firar etti
Trump 12 ülke vatandaşının ABD'ye girişini yasakladı

Trump imzayı attı! 12 ülke vatandaşının ABD'ye girişi yasaklandı
CHP'li 5 belediye başkanı görevden alındı

5 belediye başkanı görevden alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.