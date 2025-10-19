Haberler

Sivas'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Sivas'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı
Güncelleme:
Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 80 yaşındaki Ahmet Serttaş hayatını kaybetti, 75 yaşındaki C.G. ise ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Alibaba Mahallesi Çayboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. C.G. (75) idaresindeki 60 ABT 426 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen Ahmet Serttaş (80) yönetimindeki 34 UJ 5130 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada Ahmet Serttaş olay yerinde hayatını kaybederken, diğer sürücü C.G. ise ağır yaralandı. C.G., olay yerine gelen ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Serttaş'ın cenazesi ise hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
