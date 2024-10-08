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Sivas'ta Tıra Arkadan Çarpan Otomobilde İki Kişi Ağır Yaralandı

Sivas'ta Tıra Arkadan Çarpan Otomobilde İki Kişi Ağır Yaralandı
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Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu iki kişi ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde tıra arkadan çarpan Fiat Tofaş'ta bulunan iki kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Sivas-Ankara karayolu Yıldızeli ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, A.B. idaresindeki 58 MKA 804 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil aynı yönde seyreden M.A.K. idaresindeki 60 TJ 040 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle Fiat Tofaş marka otomobil adeta hurdaya döndü. Kazada otomobil sürücüsü ile yolcu İ.Y. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yıldızeli Otomobil İnceleme Sivas

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