Haberler

Sivas'ta ticari araç bariyere çarptı: 1 yaralı

Sivas'ta ticari araç bariyere çarptı: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas-Erzincan kara yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan ticari araç bariyere çarptı. Araç içerisinde sıkışan yaralı sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye sevk edildi.

Sivas'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan ticari araç bariyere çarptı. Araç içerisinde sıkışan yaralı sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas-Erzincan kara yolu Seyfebeli Geçidi'nde meydana geldi. Sivas istikametine seyir halinde olan N.O. yönetimindeki 58 NA 707 plakalı ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Kaza sonrası yaralanan sürücü, araç içerisinde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralı sürücü ambulans ile hastaneye sevk edilirken polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran cephesinden Trump'ı küplere bindirecek sözler

İran cephesinden Trump'ı küplere bindirecek sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran: Petrol varilinin 200 dolara çıkmasına hazır olun

İran, piyasaları yıkacak felaketi duyurdu: Buna hazır olun
Kızdıracak tahmin! Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın tur şansı için yüzde verdi

Kızdıracak tahmin! Galatasaray'ın tur şansı için yüzde verdi
Meloni'den savaşın başından beri en sert mesaj

Savaşın başından beri en sert mesaj
İsrail füzesiyle vurulan Türk tır şoförü hayatını kaybetti

Acı haber geldi! 12 gündür devam eden savaşta Türkiye adına ilk kayıp
İran: Petrol varilinin 200 dolara çıkmasına hazır olun

İran, piyasaları yıkacak felaketi duyurdu: Buna hazır olun
TürkAkım ve Mavi Akım'a iki haftada 12 saldırı

Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor! Son iki haftada 12 saldırı
Graham'dan İspanya'nın 'İsrail' kararına sert tepki

İspanya'nın kararı, Trump'ın sağ kolunu çıldırttı: Kabullenemiyorum