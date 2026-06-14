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Sivas'ta takla atan otomobilde 5 kişi yaralandı

Sivas'ta takla atan otomobilde 5 kişi yaralandı
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Sivas'ın Gürün ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı, araçtaki 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ta kontrolden çıkan otomobil takla attı, araç içerisindeki 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Gürün ilçesi İncesu mevkiinde meydana geldi. Kayseri istikametinden Malatya yönüne seyir halinde olan M.Y. idaresindeki 34 EP 1421 plakalı ticari otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkıp takla atan otomobilde sürücü M.Y.'nin yanı sıra yolcu Z.Y., Ş.Y., A.Y. ve E.M. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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