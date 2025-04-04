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Sivas'ta Polislerden Anlamlı Klip: 180. Yıl Etkinliği

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Sivas Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yılı ve 10 Nisan Polis Haftası kapsamında hazırladığı klip ile büyük beğeni topladı. Polisler, 'Mağusa Limanı' türküsünü seslendirdi.

Sivas'ta görev yapan polisler, Türk Polis Teşkilatı'nın 180'nci yılı ve 10 Nisan Polis Haftası kapsamında hazırladıkları klip ile gönülleri fethetti.

Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yılı ve 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Sivas Emniyet Müdürlüğü anlamlı bir klip hazırladı. İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki farklı birimlerde görev yapan polisler, "Mağusa Limanı" adlı türküyü seslendirdi. Sivas'ın tarihi ve turistik yerlerinde çekilen klip, sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Kısa sürede yayılan klip, çok sayıda izlenerek beğeni topladı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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