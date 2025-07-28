Sivas'ta Otomobil Takla Attı: 5 Yara

Sivas'ta Otomobil Takla Attı: 5 Yara
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Sivas Gürün ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Sivas'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı. Araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Gürün ilçesi Boğarakderesi mevkiinde gerçekleşti. M.Ş. kontrolündeki 43 APC 21 plakalı Tofaş marka otomobil sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada araç içerisinde bulunan sürücünün yanı sıra B.Ş., O.K., R.K ve H.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılar ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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