Sivas'ta Motor Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Gürün ilçesinde meydana gelen kazada, çapa motorunun şarampole yuvarlanması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı
Edinilen bilgilere göre kaza Kılıçdoğan köyünde meydana geldi. N.D. idaresindeki çapa motoru sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile eşi Meryem Doğan yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Doğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SİVAS