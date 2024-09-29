Sivas'ta Motor Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı

Edinilen bilgilere göre kaza Kılıçdoğan köyünde meydana geldi. N.D. idaresindeki çapa motoru sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile eşi Meryem Doğan yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Doğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SİVAS