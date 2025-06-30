Sivas'ta Meyve Yüklü Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

Sivas'ta Meyve Yüklü Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı
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Sivas'ın İmranlı ilçesinde, meyve yüklü bir tır yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ta meyve yüklü tır devrildi, tır sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas -Erzincan karayolu, Sivas'ın İmranlı ilçesi, Kanlıarmut mevkiinde gerçekleşti. Iğdır'dan yüklediği meyveleri Karaman'a götüren A.K. idaresindeki Mercedes marka tır, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolü kaybederek karşı şeride geçip devrildi. İmranlı Arama Kurtarma Timi (İMAYKUT), Jandarma ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yaralı sürücü araçtan çıkartılarak ambulansla İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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