Köyde mahsur kalan hasta için ekipler seferber oldu

Sivas'ın Gürün ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan 76 yaşındaki hasta, karla mücadele ekiplerinin müdahalesi ile kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ta yağan kar nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyde mahsur kalan bir hasta, karla mücadele ekiplerinin çalışması sonrası kurtarıldı.

Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Karakuyu köyünde yaşayan 76 yaşındaki Muhit Doğan, rahatsızlandı. Yakınlarının ihbarı üzerine köye sağlık ekipleri sevk edildi. Yoğun kar nedeniyle yolu kapanan köye ulaşamayan sağlık ekipleri, durumu İl Özel İdaresi'ne bildirdi. Gürün İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, karla kaplı yolda greyder ile çalışma başlattı. Uzun uğraşlar sonucu ambulans köye ulaştırıldı. 76 yaşındaki yaşlı adam, tedavi için Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
