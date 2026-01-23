Köyde mahsur kalan hasta için ekipler seferber oldu
Sivas'ın Gürün ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan 76 yaşındaki hasta, karla mücadele ekiplerinin müdahalesi ile kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Karakuyu köyünde yaşayan 76 yaşındaki Muhit Doğan, rahatsızlandı. Yakınlarının ihbarı üzerine köye sağlık ekipleri sevk edildi. Yoğun kar nedeniyle yolu kapanan köye ulaşamayan sağlık ekipleri, durumu İl Özel İdaresi'ne bildirdi. Gürün İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, karla kaplı yolda greyder ile çalışma başlattı. Uzun uğraşlar sonucu ambulans köye ulaştırıldı. 76 yaşındaki yaşlı adam, tedavi için Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - SİVAS