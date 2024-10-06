Sivas'ta Koyulhisar'da Çıkan Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde çıkan örtü yangını, rüzgarın etkisiyle bazı ağaçlara sıçradı. Yangının büyümemesi için itfaiye ekipleri olay yerine sevk edilerek söndürme çalışması başlattı.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde çıkan örtü yangını bazı ağaçlara sıçradı. Ekipler yangının büyümemesi için çalışma başlattı.
Edinilen bilgilere göre yangın, ilçeye bağlı Gökdere mevkiinde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda örtü yangını çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın bazı ağaçlara da sıçradı. Ekipler yangını kontrol altına almak için söndürme çalışması başlattı. - SİVAS