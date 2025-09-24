Haberler

Sivas'ta Köpeğe Şiddet Uygulayan Kişi Gözaltına Alındı

Sivas'ta Köpeğe Şiddet Uygulayan Kişi Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Gemerek ilçesinde, 4 aylık bir köpeğe şiddet uygulayan 44 yaşındaki İ.A. gözaltına alındı. Olay, çevreden bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerle ortaya çıktı. Sivas Valiliği, hayvan haklarını koruduğunu belirterek gerekli adli işlemlerin başlatıldığını açıkladı.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde köpeğe şiddet uygulayan kişi gözaltına alındı.

Olay, Gemerek ilçesine bağlı Sızır beldesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, beldede yaşayan İ.A. (44), kulübeye bağlı haldeki 4 aylık köpeğe şiddet uyguladı. Elindeki sopayla köpeğe defalarca vuran İ.A., bir süre sonra alandan uzaklaştı. Olay, çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şahısla ilgili adli işlem başlatıldı

Sivas Valiliği konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimiz Gemerek ilçesi Sızır Beldesi'nde çevrede bulunan vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde, 44 yaşındaki İ.A isimli şahsın kendisine ait 4 aylık köpeğe şiddet uyguladığı görülmüştür. Söz konusu görüntülerin bazı medya kuruluşları ve sosyal medya platformlarında paylaşılması üzerine Valiliği'miz talimatıyla ilçe jandarma ekiplerimiz derhal harekete geçmiş, şüpheli İ.A. kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatılmıştır. Olayla ilgili Cumhuriyet savcılığı başta olmak üzere yetkili ve ilgili birimler harekete geçmiş ve şahısla ilgili işlemler tesis edilmiştir. Meydana gelen olayda şiddet gören köpek gerekli sağlık kontrollerinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından barınağa teslim edilmiştir. Sivas Valiliği olarak hayvanlara yönelik her türlü kötü muamelenin karşısında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Devletimizin kanunları, hayvan haklarını korumayı güvence altına almakta; vatandaşlarımızın da duyarlılığıyla bu tür olaylara asla müsamaha gösterilmemektedir" denildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
YSK, CHP İstanbul İl Kongresi'nin devamına karar verdi

YSK, CHP İstanbul İl Kongresi'yle ilgili kararını verdi
CHP İstanbul İl Kongresi'nde gerginlik! Durdurma kararını uygulamak için heyet gitti

Kriz büyüyor! İcra memurları CHP'nin kongre salonuna geldi
Meloni'nin Ahmed Şara'ya bakışları görüşmeye damga vurdu

Görüşmeye damga vuran an!
Yol çöktü, kentin göbeğinde 50 metrelik çukur oluştu! Olay anı kamerada

Kentin göbeğinde 50 metrelik çukur oluştu! Çökme anı korkunç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşini öldüresiye dövüp sosyal medyadan yayınladı

Eşini öldüresiye dövdü, yetmedi sosyal medyada yayınladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.