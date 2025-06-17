Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşinden 8. Ölüm Kayıt Altına Alındı

Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşinden 8. Ölüm Kayıt Altına Alındı
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Sivas'ın Gölova ilçesinde kene yapışması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tedavisi gören 67 yaşındaki K.M, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Böylece Sivas'ta bu yılkeneden kaynaklı ölümlerin sayısı 8'e ulaştı.

Sivas'ta kene yapışması sonrası Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tedavisi gören 67 yaşındaki K.M hayatını kaybetti. Sivas'ta keneden hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Edinilen bilgilere göre, olay, Sivas'ın Gölova ilçesine bağlı Karayakup köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan 67 yaşındaki K.M'ye kene tutundu. Bir süre sonra keneyi fark eden 7 çocuk annesi yaşlı kadın, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 1 aydır Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tedavisi gören K.M, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşlı kadının cenazesi, işlemlerin ardından Gölova ilçesine gönderildi. Sivas'ta bu yıl Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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