Haberler

Sivas'ta Kayıp Alzheimer Hastası 5. Günün Ardından Bulundu

Sivas'ta Kayıp Alzheimer Hastası 5. Günün Ardından Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın İmranlı ilçesinde kayıp olarak aranan 82 yaşındaki Alzheimer hastası Dursun Ünal, 5 gün sonra yaylada ölü bulundu. Arama kurtarma ekipleri, Ünal'ın cesedine köyüne 15 kilometre uzaklıkta ulaştı.

Sivas'ta kayıp olarak aranan 82 yaşındaki Alzheimer hastası, köyüne yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki yaylada ölü bulundu.

İmranlı ilçesine bağlı Söğütlü köyünde yaşayan Alzheimer hastası Dursun Ünal, 14 Ekim günü evinden ayrıldı. Eve gelen oğlu Hüseyin Ünal babasının evde olmadığını fark edince köyde ve çevrede arama yapmaya başladı. Kendi çabalarıyla babasına ulaşamayan Ünal, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan ihbarın ardından köye AFAD, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. 49 kişilik ekip, 2 arama köpeği ve dron desteğiyle yürütülen çalışmalarda, Ünal'ın cansız bedenine aramaların 5'inci gününde köyden yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki yaylada ulaşıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan talimat verdi, Pakistan ile Afganistan arasında barış köprüsü kuruldu

Erdoğan talimat verdi, MİT dünyanın beklediği kareyi paylaştı
Metroda çarşafla gezen erkek şahıs gözaltına alındı

Metroda onu gören telefona sarıldı, şahıs apar topar gözaltına alındı
Bunu da gördük! 10 bin liralık hesaba 45 TL'lik şarj ücreti eklediler

Adisyona eklenen 45 TL'lik ücret binlerce liralık hesabı unutturdu
Profesörden tedavi ettiği kanser hastası kadına asansörde taciz

Profesör tedavi ettiği kanser hastası kadını asansörde taciz etti
Erdoğan talimat verdi, Pakistan ile Afganistan arasında barış köprüsü kuruldu

Erdoğan talimat verdi, MİT dünyanın beklediği kareyi paylaştı
Canlı yayında inanılmaz anlar! Spikerin yüzündeki korku kamerada

Spikerin yüzündeki korku her şeyi anlatıyor
Büyülenerek baktıkları şeyi, biz her gün görüyoruz

Büyülenerek baktıkları şeyi, biz her gün görüyoruz
Cezaevindeki eski CHP'li belediye başkanı yoğun bakıma kaldırıldı

Cezaevindeki eski CHP'li başkan yoğun bakıma kaldırıldı
Gasbettiği araçla kaçmaya çalışan şüpheli 2 kişiyi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaraladı

Gasbettiği araçla kaçmaya çalışan şüpheli 2 kişiyi öldürdü
Seçimlerde yeniden aday olacak mı? Netanyahu kararını açıkladı

Seçimde yeniden aday olacak mı? Netanyahu kararını açıkladı
İşte İngiliz turistin 'Türkiye ne kadar güvenli?' testi

Eşyalarını masada bırakıp gitti! Döndüğünde karşılaştığı manzara olay
Yok böyle görgüsüzlük! Gelininin ayağını önce yağa sonra kaymağa bastırdı

Gelininin ayağını önce yağa sonra kaymağa bastırdı, yetmedi...
KKTC'de oy verme işlemi başladı! Bir aday saatler kala çekildi

Yavru Vatan sandık başında! Bir aday saatler kala çekildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.