Kar yolları kapattı, öğretmenler yolda kaldı
Sivas'ta etkili olan kar yağışı, birçok yolu kapatarak ulaşımda aksamalara neden oldu. Yıldızeli ilçesindeki bir köy okuluna gitmek isteyen öğretmenler, kara saplanan servis aracıyla yolda kaldı. Jandarma, öğretmenlerin güvenli bir şekilde okullarına ulaşmalarını sağlamak için devreye girdi.
Sivas'ta yağan kar ulaşımda aksamalara neden oldu, yollar kapanınca köy okuluna ulaşmak isteyen öğretmenler yolda kaldı.
Sivas'ta etkili olan kar yağışı çok sayıda yolu araç ulaşımına kapattı. Ders başı yapmak için Yıldızeli ilçesi Çağlayan köyüne gitmek isteyen öğretmenleri taşıyan servis kara saplandı. Jandarmadan yardım istendi. Bölgeye ulaşan jandarma, servis aracını saplandığı yerden kurtarıp öğretmenlerin güvenli bir şekilde okullarına ulaşmasını sağladı. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı