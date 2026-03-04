Kar yolları kapattı, öğretmenler yolda kaldı

Sivas'ta yağan kar ulaşımda aksamalara neden oldu, yollar kapanınca köy okuluna ulaşmak isteyen öğretmenler yolda kaldı.

Sivas'ta etkili olan kar yağışı çok sayıda yolu araç ulaşımına kapattı. Ders başı yapmak için Yıldızeli ilçesi Çağlayan köyüne gitmek isteyen öğretmenleri taşıyan servis kara saplandı. Jandarmadan yardım istendi. Bölgeye ulaşan jandarma, servis aracını saplandığı yerden kurtarıp öğretmenlerin güvenli bir şekilde okullarına ulaşmasını sağladı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı