Divriği'de şerit ihlali kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Sivas'ın Divriği ilçesinde şerit ihlali iddiasıyla meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Divriği-Kemaliye karayolu 12. kilometresinde meydana geldi. A.K. idaresindeki 24 ACT 234 plakalı kamyonet ile E.K. yönetimindeki ki 58 AGF 339 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri yaralanırken, otomobilde yolcu olarak bulunan Harun Şahindal (38) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar ambulanslarla Divriği Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya şehit ihlalinin neden olduğu ileri sürüldü. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı