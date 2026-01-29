Haberler

Sivas'ta yakalanan firari hükümlü cezaevine gönderildi

Sivas'ta yakalanan firari hükümlü cezaevine gönderildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Gemerek ilçesinde aranan ve 'yol kesmek suretiyle silahla yağma' suçundan 2 yıl 2 ay 7 gün hapis cezası bulunan R.S. isimli şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalanarak, cezaevine gönderildi.

Gemerek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 27 Ocak 2026 tarihinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 'yol kesmek suretiyle silahla yağma' suçundan 2 yıl 2 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.S. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Sivas Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Kara kış geri geliyor! Meteoroloji'den 20 ile sarı kodlu uyarı

20 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul'da kar için tarih verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ev sahibinin kiracıdan istediklerine bakın! Bulaşıktan teftişe kadar sayfalarca şart koştu

Ev sahibinin kiracıdan istediklerine bakın! Bin dereden su getirdi
Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu: Dört sene okudum, Altın Koza'm var

Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu
Mazlum Abdi'nin suikast korkusu: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir

Suikast korkusu sardı: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir
Konkordato sürecindeki Türk burger deviyle ilgili yeni gelişme

İflas bayrağını çeken Türk burger deviyle ilgili yeni gelişme
Ev sahibinin kiracıdan istediklerine bakın! Bulaşıktan teftişe kadar sayfalarca şart koştu

Ev sahibinin kiracıdan istediklerine bakın! Bin dereden su getirdi
PKK elebaşından Türkiye'ye saldırı tehdidi: Bu yaptıklarınıza pişman olacaksınız

Türkiye'ye yönelik skandal tehdit: Bunu yaptığınıza pişman olacaksınız
Yavaş, 'Suyu kesilen var mı?' diye sordu, aldığı cevap sonrası ne diyeceğini bilemedi

Sorduğu soru Yavaş'ı zor durumda bıraktı! Ne diyeceğini bilemedi