Sivas'ta yakalanan firari hükümlü cezaevine gönderildi
Sivas'ın Gemerek ilçesinde aranan ve 'yol kesmek suretiyle silahla yağma' suçundan 2 yıl 2 ay 7 gün hapis cezası bulunan R.S. isimli şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.
Gemerek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 27 Ocak 2026 tarihinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 'yol kesmek suretiyle silahla yağma' suçundan 2 yıl 2 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.S. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Sivas Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa