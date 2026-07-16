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Sivas'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Sivas'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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Sivas'ta FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü S.G., polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Sivas'ta hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Sivas Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak, hakkında yakalama müzekkeresi bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yapıldı. Yapılan çalışmalarda hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.G. isimli şahıs yakalandı. Adli işlemlerin tamamlanmasının ardından yakalanan hükümlü, Sivas E Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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